Nach Analyse von Wildkamerabild Wolf oder nicht? Rätselraten um Sichtungen im Hochwald geht weiter – mit neuer Theorie

Vor mehr als einer Woche hat das große Rätselraten begonnen. Wurde erstmals ein Wolf im Kreis Trier-Saarburg gesichtet? So lautete die Frage. Auslöser dafür waren zwei Ereignisse. Das Tier, das ein Autofahrer am 17. Oktober für einen Wolf gehalten hat, stand einen halben Meter von ihm entfernt. Der Fahrer war von Hentern nach Paschel unterwegs und hat, so berichtet er, eine Vollbremsung hingelegt, weil der Vierbeiner ihm vor den Wagen gelaufen war. Einen Moment verharrten Mensch und Tier Auge in Auge. Dann trollte sich das fellige Wesen Richtung Wald. Dem Fahrer gelang noch ein unscharfer Schnappschuss mit dem Handy. Wenige Tage zuvor hatte eine Wildkamera, ebenfalls bei Hentern, ein wolfsähnliches Tier geknipst.