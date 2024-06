Live in der Kaserne Wolfgang Niedecken in Saarburg: Ein Gänsehaut-Abend mit Legenden

Wie er so in Washington vor dem Lincoln-Memorial sitzt („Der Präsident, der die Sklaverei abgeschafft hat!“), vom langen Flug übernächtigt und in der Morgensonne, das ist ein starkes (Selbst-)Bild, das sich in Wolfgang Niedeckens Gedächtnis eingebrannt hat. Seine Frau habe davon unbemerkt ein tolles Foto geschossen. Das ist eine der intensiven Erinnerungen, die Wolfgang Niedecken 2017 von seiner USA-Reise auf den Spuren des großen Bob Dylan mitgebracht hat. Begleitet von einem Filmteam des Senders Arte, das daraus eine fünfteilige Doku gemacht hat.