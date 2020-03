Bildende Kunst : Workshop zu Siebdruckkunst

Saarburg Zum Tag der Druckkunst lädt der BBK – Berufsverband der Bildenden Künstler ein. Auch die Kulturgießerei in Saarburg, in diesem Fall die Bildende Künstlerin Cordue, macht am Sonntag, 15. März, von 11 bis 17 Uhr mit.



