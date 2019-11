Workshop : Heimische und gebietsfremde Flusskrebse

Foto: Sascha Schleich

Hermeskeil Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Samstag, 9. November, von 10 bis 16 Uhr einen Workshop mit Bestimmungskurs zur aktuellen Situation der heimischen und gebietsfremden Flusskrebse (im Foto: Amerikanischer Signalkrebs) in Hermeskeil an.

Unter der fachkundigen Leitung des Experten Sascha Schleich erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die vorkommenden Flusskrebse mit dem Schwerpunkt der Artbestimmung. Neben biologisch-ökologischen Aspekten stehen auch Naturschutzaspekte im Fokus. Des Weiteren wird das Projekt „Maßnahmenkatalog für erfolgreiche, nachhaltige Besatzmaßnahmen autochthoner Edelkrebspopulationen (MaNaKa)“, das zur Zeit in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, von Anne Schrimpf von der Universität Koblenz-Landau vorgestellt.