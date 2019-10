Konz/Saarburg : Wünschelrouten-Event: Wandern, Wein und Genuss

Konz/Saarburg Die Saar-Obermosel-Touristik bietet am Samstag, 2., und Sonntag, 3. November, drei Wandertouren mit fachkundiger Führung an.

Die „Schlemmertour auf dem Karlskopf Panoramaweg“ am Samstag, 2. November, beginnt mit einem Sektempfang um 12 Uhr im Weingut Albrecht Schmitt in Konz-Oberemmel. Die Wanderung auf dem zwölf Kilometer langen Moselsteig-Seitensprung beinhaltet zwei Stopps mit Weinverkostung und kleinen Snacks. Anschließend kehren die Teilnehmer ins Weingut ein, wo sie ein Drei-Gang-Menu und begleitende Weine erwarten. Kosten: 59 Euro pro Person.

Das Angebot „Fluss und Genuss am Wehrer Rosenberg“ ebenfalls am Samstag, 2. November, beginnt um 13 Uhr in Palzem. Die zehn Kilometer lange Tour führt über den Moselsteig sowie über den Seitensprung Wehrer Rosenberg. Am Pavillon mit herrlicher Aussicht ins Moseltal nach Luxemburg und Frankreich gibt es Fingerfood mit Sekt und Weinen aus dem Weingut Armand Frank. Nach der Wanderung können sich die Teilnehmer im Hotel-Restaurant Moselterrasse bei einem Drei-Gang-Menu mit begleitenden Weinen verwöhnen lassen. Kosten: 59 Euro pro Person.