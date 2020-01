Beschluss im Gemeinderat : Wunsch nach Dorftreff in Kanzem wird bald Realität

Wunsch nach Dorftreff in Kanzem wird bald Realität

Kanzem Der Kanzemer Ortsgemeinderat hat den Bau eines neuen Bürgerhauses beschlossen. Die ehemalige Schule wird für dieses Projekt weichen. Die Pläne sollen demnächst bei einer Bürgerversammlung vorgestellt werden.

Die Diskussion, die Suche nach Zuschussgebern und die Planung haben rund drei Jahre gedauert. Nun hat es geklappt mit den letzten Schritten für ein neues Bürgerhaus in Kanzem. „Das hat man nicht alle Tage, dass man sein eigenes Bauvorhaben genehmigen kann“, freute sich Ortsbürgermeister Johann Peter Mertes, als die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig den Abriss der Alten Schule und den Neubau als Dorftreff „Buch und Wein“ beschlossen.

Ein Zuschuss in Höhe von 60 Prozent soll vom Bund aus dessen Fonds „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ kommen, die Ortsgemeinde hat dann noch eine knappe halbe Million Euro zu tragen. Der Antrag läuft über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Ferner wurde die Verbandsgemeindeverwaltung in Konz beauftragt, eine Ausschreibung für die Fachplanung des Objektes, die Tragwerksplanung und die Haustechnik vorzubereiten.