Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunen haften selten : Wurzeln sind des Radlers natürlicher Feind

Freie Fahrt für Radler: Inzwischen ist der Wurzelschaden an der Stelle ausgebessert worden, an der Stefan Stocker den Unfall hatte. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Helmut Leiendecker und seine Brüder haben ein Loblied auf die Sanierung der Radwege an Saar und Mosel bei Konz gedichtet. Die Geschichte eines Schweizers zeigt, wie dringend notwendig die kürzlich ausgeführten Arbeiten waren.

Etliche Wurzelaufbrüche auf den Radwegen an Saar und Mosel in Konz sind Geschichte. Eine Baufirma hat im September die Wurzeln ausgebuddelt und die Wege an rund 50 Stellen ausgebessert. Das Trierer Original Helmut Leyendecker und seine Brüder Manfred und Lothar nahmen das zum Anlass, ein Dankgedicht aus Sicht der Radfahrer zu verfassen. Darin beschreiben sie den ehemals miserablen Zustand des Radwegs in Konz und ihre Dankbarkeit für die Sanierung (siehe Info). Andere Radler freuen sich auch über die Ausbesserungsarbeiten. Allerdings zeigt die Geschichte eines Rennradfahrers aus der Schweiz auch, wie dringend notwendig sie waren – und wie die Kosten nach einem durch einen Wurzelschaden verursachten Unfall an Radfahrern selbst hängen bleiben.

Der Unfall Der Schweizer Stefan Stocker besucht Ende Juli seinen Freund Wolfgang Behrend in Kanzem. Gemeinsam fahren sie mit ihren Rennrädern auf dem Saar- und später auf dem Moselradweg Richtung Trier. Am Campingplatz in Konz nimmt das Unglück seinen Lauf. Stocker verliert die Kontrolle über sein Rennrad. Er sieht einen armdicken Wurzelschaden im Asphalt des Moselradwegs zu spät. Das Hindernis schlägt ihm den Lenker aus der Hand. Der Schweizer stürzt. Er selbst erleidet schmerzhafte Schürfwunden am Arm. Sein Rennrad, das mit hochwertigen Komponenten ausgestattet ist, wird schwer beschädigt. Ein Gutachten, das dem TV vorliegt, schätzt die Reparaturkosten auf fast 3300 Euro.

Info Gedicht: Konzer Radweech Eich faohre ganz vell Wello, a Muusel on an Saar. Frisch Luft es gut, Bewejung hilft, quant, alles wunderbar. Doch wenn eich met dämm Wello, aus Richtung Kanzem komm, om Radwech Konz, Stadt-engang, knickt mir dää Lenker om. Aan Hubbel nao däär anner, maol braat, maaol hoch, maol deck, für dao net raobzefaalen, da brauchsde fahrgeschick. Die Baam lao an dämm Radweech, ha Worzeln braat, net dief, dat maachen die doch extra, o micht de Radwech schief. Su senn eich Woch für Woch dao, gut dorch gerüsselt gänn, dä Schwelles hat bebubbert, et waggele vorn de Zänn. Doch daomet es wei Ende. Mei flehen wurd erhört, die Konzer Stadtverwaltung, hat dat wei och gestört. Die hann en super Mannschaft met Schippen rausgeschickt, die Jungen hann ganz fleißich, dää Radwech flott geflickt. Eich faohre wei ganz seelich, e Konz de Saar entlang, kaan Hubbel duut meich stören, kaan rappelrappel Klang. Wei senn eich o mein Brieder, su glöcklich ob däär Tour, där Konzer Stadt ein DANKE, für die enthubbelt Spur. Manfred, Lothar und Helmut Leiendecker (September 2019)

Wegen des hohen Sachschadens nimmt Stocker Kontakt mit der Verwaltung in Konz auf. Schließlich ist er gestürzt wegen eines Wurzelschadens an einem öffentlichen Weg, für dessen Verkehrssicherung die Stadt Konz zuständig ist. Allerdings ist das Ergebnis ernüchternd.

Reaktion der Versicherung Die Kommunalversicherung GVV weist in einem Antwortschreiben darauf hin, dass der Versicherungsnehmer, in diesem Fall die Stadt Konz, „zum Schadenersatz nicht verpflichtet ist“. Um diese Aussage zu untermauern, verweist die Versicherung auf drei Gerichtsurteile, in denen die Eigenverantwortung des Radfahrers betont wird. „Im Übrigen zeigen die uns vorliegenden Fotos der Örtlichkeit, dass der Wurzelaufbruch ohne weiteres erkennbar war“, heißt es weiter in dem Schreiben. Auf TV-Anfrage äußert sich die Versicherung detaillierter (siehe Hintergrund).

Einschätzung eines Juristen Der Trierer Rechtsanwalt Felix Orlowski, unter anderem Fachanwalt für Versicherungsrecht, ist von der Antwort der GVV nicht überrascht. „Das ist völlig typisch. Kommunen lehnen solche zivilrechtlichen Ansprüche fast immer ab, und die Rechtssprechung ist sehr restriktiv“, sagt er im Gespräch mit dem TV. Das liege unter anderem an den fiskalischen Konsequenzen: Wenn eine Kommune regelmäßig Schadenersatz zahlen würde, blieben die Kosten an den öffentlichen Haushalten und somit an der Allgemeinheit hängen. „Ich würde jemandem, der sich mit solch einem Haftungsproblem an mich wendet, keine großen Hoffnungen machen.“

Das Argument der Eigenverantwortlichkeit, dass der Radfahrer seinen Fahrstil an die Verhältnisse anpassen müsse, sei kaum zu widerlegen. Im besten Fall bekomme der Geschädigte ein Drittel der Schadenssumme ersetzt. Damit könnten gerade die Gerichtskosten abgedeckt werden. „Ohne Rechtsschutzversicherung lohnt sich eine Klage nicht.“ Einer Kommune den Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht nachzuweisen sei schwer. Einfacher sei ein solcher Streit mit einem privaten Gegner. Da komme es auch zu lohnenden Vergleichen. „Die öffentliche Hand macht das nicht.“

Fazit Eine Anfrage bei der Verwaltung in Konz zu dem Fall bestätigt die Einschätzung der Juristen. Von 2013 bis Ende September 2019 seien dort keine weiteren Schadensfälle dieser Art gemeldet worden, sagt Verwaltungssprecher Michael Naunheim: „Somit können wir auch keine allgemeine Aussage darüber machen, inwieweit bei ähnlich gelagerten Fällen die Versicherungen für Schäden aufgekommen sind.“

Laut Behrend geht es ihm und seinem Freund auch gar nicht um Schadenersatz: „Ich wollte etwas mehr Aufmerksamkeit für die Sicherheit der Radwege erreichen.“ Die Reparaturen, die auch die Unfallstelle umfassten, begrüßt der Kanzemer. Doch er und die Verwaltung in Konz sind sich sicher, dass es weiter zu Wurzelschäden kommen wird, solange Bäume am Radweg stehen.