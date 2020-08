Volkshochschulen : Yoga im Wald: VHS-Kursleiter aus Trier-Saarburg zeigen sich flexibel und kreativ

Pluwig/Kasel Für Kursteilnehmer und Dozenten der Volkshochschulen (VHS) war die Corona-Situation eine Herausforderung aber auch eine Chance neu zu denken.

Monika Straßel, Leiterin der VHS Pluwig, nimmt selbst an einem Literaturkreis ihrer VHS teil, der testweise als einer der ersten Kurse am 26. Mai mit Hygienekonzept in Pluwig startete.