Afa Hermeskeil : Zahl der Infizierten steigt auf 55 – neue Tests benötigt

Saarburg Einige Ergebnisse waren nicht sicher beurteilbar. Mit dieser Begründung kündigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion neue Corona-Tests für die Hermeskeiler Einrichtung an.

(mai) 54 Infizierte bei 519 Bewohnern. Das war das Ergebnis der Corona-Tests in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Hermeskeil, das die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Sonntag mitgeteilt hat. Alle Bewohner seien getestet worden, hieß es.

Am frühen Montagabend teilt die Behörde mit: „Am heutigen Tag werden weitere Corona-Tests in der Afa Hermeskeil durchgeführt, weil einige Ergebnisse nicht sicher beurteilbar waren und außerdem noch Tests von Bewohnerinnen und Bewohner ausstanden.“ Bei Bedarf werde fortlaufend nachgetestet, unter anderem dann, wenn Symptome neu auftreten würden. Die ADD meldet am Montag 55 corona-infizierte Menschen.