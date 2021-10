Kirche : Zahl der Messdiener steigt wieder

Die neuen und „alten“ Messdiener treffen sich in der Wasserliescher Kirche St. Aper. Nach der Schulung durch Küster Stefan Peters geht es für die Jungen und Mädchen zum Pizza-Essen. Foto: Jürgen Boie

Wasserliesch/Wellen/Temmels Die Kirchengemeinde St. Aper in Wasserliesch begrüßt in diesem Herbst neun neue Messdiener. Die Mädchen und Jungen haben jetzt mit der Ausbildung bei Küster Stefan Peter begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Boie

In der Wasserliescher Kirche herrscht eine Stimmung von Vorfreude – und auch ein bisschen Feierlichkeit. 15 Kinder haben sich eingefunden, um sich als Messdiener aus- und weiterbilden zu lassen. Acht der fünfzehn beginnen mit ihren Diensten in diesem Jahr neu.

Stefan Peters, Küster in Temmels und Wellen, ist sehr froh über den „Andrang“. „Es gab so viele Negativ­meldungen in der letzten Zeit über Kinder in der Kirche“, sagt der engagierte Christ. „Wir haben reagiert und sorgen dafür, dass bei der Ausbildung der Messdienerinnen und Messdiener immer zwei Erwachsene dabei sind.“

In Wasserliesch wird Peters von Rosi Kettenhofen unterstützt. Nach den Schulungen gehen die beiden an diesem Samstag zusammen mit den fünfzehn von insgesamt 22 anwesenden Wasserliescher Messdienern noch Pizza essen. „Das Zusammensein in der Gemeinschaft soll ja Spaß machen“, meint Peters.

Im Sommer geht man daher auch mal ein Eis essen oder grillt gemeinsam. „Und die Messdiener in der Pfarreiengemeinschaft Saar-Obermosel machen üblicherweise einen Tagesausflug, beispielsweise in einen Freizeitpark“, erklärt Peters weiter.

Neben den Diensten während des Gottesdienstes, von denen es nach Meinung der Messdiener gern mehr geben könnte, sind die Mädchen und Jungen noch beim sogenannten „Klappern“ und beim Drei-Königs-Singen in den Gemeinden unterwegs. Geklappert wird von Karfreitag bis Ostersonntag, weil in dieser Zeit die Kirchenglocken symbolisch nach Rom geflogen sind, um dort gesegnet zu werden. Als Lohn für den Einsatz – die Messdiener laufen am Karfreitag und -samstag dreimal täglich durch die Dörfer – ziehen die Messdiener von Haus zu Haus und sammeln Geld und Süßigkeiten. Beim Drei-Königs-Singen wird auch gesammelt, dann aber für ein ausgewähltes Projekt zugunsten von Kindern in aller Welt.

Dass sich die Kinder für den Dienst als Messdiener und Messdienerin interessieren, hat ganz unterschiedliche Gründe. Jule (9) sagt: „Ich mag die Atmosphäre in der Kirche und die Musik. Meine Eltern unterstützen es, dass ich als Messdienerin aktiv bin.“ Maxim (13) war erst einmal einfach nur neugierig: „Mein Freund macht das, und ich wollte das auch mal ausprobieren.“