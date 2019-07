Freizeit : Zwischen den Bäumen wird gezaubert

TRASSEM Zauberhafte Ferien-Waldwochen rund ums Hexenhäuschen am Wald-Erlebnis-Zentrum Trassem.

Bei der Ernährung ging es meist vegetarisch zu, auch mit frischer Pizza aus dem selbst gebauten Steinbackofen, der in einer Aktion mit internationalen Helfern vor Jahren entstanden ist. Aber in diesen Tagen wurde das vom Jäger frisch geschossene Wildschwein angeliefert, das zubereitet werden musste. „Da habe ich nicht nur zugeschaut, sondern auch mitgeholfen“, sagt Jannis Müller (9) aus Trassem. Ansonsten habe ihm das Klettern bis in 13 Meter Höhe am besten gefallen. Lisa Pizzaferri (9) aus Kirf weiß, wie wichtig die Natur für den Menschen ist, und hat erkannt: „Ich kann hier viel besser atmen.“