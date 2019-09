Glaube : Gottesdienst, aber anders

Saarburg Was im Herbst 2009 als Experiment begann, ist zu einer festen Institution des evangelischen Gemeindelebens in Saarburg geworden und hat mit großer Außenwirkung regelmäßig Angehörige anderer Konfessionen und Konfessionslose angezogen.

Jetzt feiert der Gottesdienst Anders zehnjähriges Jubiläum. Er zeichnet sich aus durch zeitgemäße Musik, kreative Gestaltungselemente und viele Impulse, die sich mit dem weiten Thema „Glaube im modernen Alltag“ beschäftigen. Das bunt gemischte Vorbereitungsteam lädt zur Geburtstagsfeier am Samstag, 7. September, 18 Uhr, in die evangelische Kirche Saarburg ein und kündigt an: „Es wird auch die ein oder andere Überraschung dabei sein!“