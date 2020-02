Freizeit : Im Sommer zelten mit dem Camping Club Ockfen

Ockfen/Kell am See (red) Der Camping Club Ockfen 1974 veranstaltet ein einwöchiges Jugendzeltlager in den Sommerferien (11. bis 18. Juli). Diesmal wird die Zeltstadt auf dem Jugendzeltplatz in Kell am See aufgebaut. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnahme kostet für das erste Kind 170 Euro, für das zweite 160 Euro. Die Preise beinhalten jeweils eine Anzahlung in Höhe von 30 Euro. Zum Programm zählen unter anderem eine Dorfrally, eine traditionelle Schnitzeljagd und eine Nachtwanderung.