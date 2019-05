Zeltlager : Zeltfreizeit für Jugendliche in Serrig

Serrig In der zweiten Woche der Sommerferien, 5. bis 13. Juli, veranstaltet der Freundschaftskreis Serrig-Charbuy eine deutsch-französische Zeltfreizeit für zehn- bis 16-Jährige. Übernachtet wird in eigenen Zelten auf dem Freizeitgelände in Serrig neben dem Festplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Eine feste Küche mit Aufenthaltsraum sowie die sanitären Anlagen des Tennishauses bieten den nötigen Komfort. Gemeinsam mit den französischen Freunden wird gekocht, gegessen, gespielt und es werden Ausflüge und Aktionen angeboten, wobei das Mitmachen im Vordergrund steht. Französischkenntnisse sind nicht erforderlich. Vom Freundschaftskreis Serrig-Charbuy werden erfahrene Betreuerinnen und Betreuer vor Ort sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.