Keiner übernimmt Hausarzt-Praxis in Zerf schließt – doch es gibt einen Kompromiss

Mehr als 30 Jahre lang war Dr. Volker Hartmann in seiner Praxis in Zerf für seine Patienten da. Nun ist der Allgemeinmediziner 64 Jahre alt und will kürzertreten. Gerne hätte er seine Praxis einem Nachfolger übergeben, genauer gesagt: geschenkt – aber, das war ein Ding der Unmöglichkeit, obwohl er sich eigenen Angaben zufolge 15 Jahre lang darum bemüht hat.