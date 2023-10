Bei Nebel Spektakulärer Schwertransport rollt in der Nacht durch Zerf (Fotos / Video)

Es war schon etwas Besonderes. Nachdem in den letzten Tagen drei 65 Meter lange Rotorblätter mit einem Schwertransport nachts von der A1 über die Anschlussstelle Reinsfeld vorbei an Kell am See bis zum Hirschfelderhof bei Zerf gefahren sind, begann am Dienstagabend, 24. Oktober, um 22 Uhr die spannendste Reise um das Team von Manuel Eck, Projektleiter von Steil Kranarbeiten aus Trier.