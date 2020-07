Kostenpflichtiger Inhalt: Projekt in der Ortsmitte : Neuer Treffpunkt direkt am Bach – Zerfer Rat billigt Entwurf für Umgestaltung des Marktplatzes

Sitzstufen am Bach, eine kleine Promenade mit Bäumen, Außengastronomie und eine Brücke zum gegenüberliegenden Ufer: So soll der Zerfer Markplatz künftig aussehen. Foto: Ingenieurbüro Paulus & Partner

Zerf Gemütlich in der Ortsmitte am Wasser sitzen, Bekannte treffen oder einen Kaffee trinken – das soll künftig am neu gestalteten Zerfer Markplatz möglich sein. Den Entwurf dazu hat der Gemeinderat abgesegnet. Denn es ist Eile geboten.