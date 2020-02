Hilfe für Familien mit kranken Kindern : Zerfer übergibt 1080 Euro an Trierer Verein Nestwärme

Zerfer übergibt 1080 Euro an Trierer Verein Nestwärme

Zerf/Trier Eine Spende in Höhe von 1080 Euro hat der Zerfer Bruno Thiel an den Trierer Verein Nestwärme übergeben, der sich seit rund 20 Jahren um Familien mit schwer oder unheilbar kranken Kindern kümmert.

In seiner Schmiede in Zerf-Frommersbach hatte Thiel im vergangenen Advent mehr als 100 Bekannte zu einem vorweihnachtlichen Abend eingeladen und um Spenden für Nestwärme gebeten. Es war bereits die dritte Veranstaltung dieser Art, erstmals wurde die 1000-Euro-Marke überschritten. Begleitet wurde das Treffen von den Musikvereinen Kastel-Staadt und Zerf.

Anlässlich der Spendenübergabe in Trier informierte eine Vereinsvertreterin über die Arbeit der Nestwärme und warb dringend um Unterstützung in der Kinderhospizarbeit. Auch weil es zurzeit Bestrebungen gebe, die ambulante Kinderbetreuung nicht mehr in der Form wie bisher zu unterstützen. Deshalb sei der Verein nach wie vor auf Spenden angewiesen.