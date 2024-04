Aufarbeitung hat begonnen Zerstörter Biberdamm bei Hermeskeil: Gibt es ein rechtliches Nachspiel?

Wer den „Bibersee“ in Hermeskeil kannte, für den bietet das Areal neben der B 52 aktuell einen trostlosen Anblick. Wo bis kurz vor Ostern ein großes Gewässer existierte, fließt jetzt der Langwiesenbach als schmales Rinnsal zwischen grau-braunem Morast. In der Mitte ragen kahle Baumstämme empor. Von dem Biberdamm ist nichts mehr zu erkennen, wohl aber typische Bissspuren der streng geschützten Nager an einzelnen Bäumen. An Wasservögeln zeigen sich bei unserem Besuch nur zwei Gänse am Ufer des ehemaligen Sees.