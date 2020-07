Zurück von der Walz : Die Walz, verlorene Vorurteile und Corona

Bei der Heimkehr musste Jakob Leineweber wieder über das Ortsschild seines Heimatdorfes klettern. Foto: Ruth Solander

Serrig Der Schreinergeselle Jakob Leineweber ist nach dreieinhalb Jahren auf Wanderschaft in seinen Heimatort Serrig zurückgekehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ruth Solander

„Treue, Freundschaft, Brüderlichkeit, vereint uns Rolandsbrüder allezeit!“ Diesen Wahlspruch hat Schreinergeselle Jakob Leineweber aus Serrig dreieinhalb Jahre befolgt und gelebt. Dieser Tage kam er nach einer sehr erfahrungs- wie auch entbehrungsreichen Zeit wieder in seinen Heimatort zurück und wurde von seiner Familie und zahlreichen Freunden am Ortseingang begrüßt, wo er am späten Nachmittag in Begleitung von 20 Wandergesellen eintraf.

Unter großem Beifall kletterte er mit Hilfe der Wandergesellen über das Ortsschild, wo er von seinen Freunden aufgefangen wurde. Sowohl die Rückkehr als auch der Weggang eines Wandergesellen verlaufen nach einem bestimmten Ritual. „Mir war bewusst, auf was ich mich da einlasse. Aber ich wollte mich auf dieses Abenteuer begeben und – wie schon viele Wandergesellen vor mir – neue Fertigkeiten in meinem Handwerk erlernen sowie verschiedene Regionen und Kulturen kennenlernen“, erzählt Leineweber.

Info Wanderskollegen und die Form der Hüte Zimmerer Raphael Zanutto aus Lille war schon fünf Jahre in Frankreich als „compagnon“ auf Wanderschaft. Nach dieser Zeit beschloss er, Deutsch zu lernen und in Deutschland auf die Walz zu gehen. Er ist nun schon wieder zweieinhalb Jahre unterwegs und hat Jakob Leineweber in Rumänien kennengelernt. Lachend erzählt er die Geschichte über die Hüte, die sich die „Kuhköppe“ erzählen. „Das sind die Menschen, die nicht auf Wanderschaft sind und uns immer aus großen Augen, wie Kuhaugen, ansehen“: Im ersten Jahr trägt der Wanderer einen Schlapphut, heißt die Erde ist flach, im zweiten Jahr die Melone, heißt die Erde ist rund, im dritten Jahr den Zylinder, heißt Vorbereitung auf die Hochzeit. „Natürlich ist das nur eine witzige Geschichte. In Wirklichkeit darf sich jeder Wandergeselle den Hut aussuchen, der ihm gefällt“, sagt der Franzose. Zimmerer Konstantin Schäfer aus Dillingen kam im März von der Wanderschaft zurück. Er hatte keinen Empfang – wegen Corona. Inzwischen arbeitet Schäfer in einem Planungsbüro und leitet die Zimmereiarbeiten auf der Baustelle. „Alles andere war schwerer, als Arbeit zu finden“, ist sein Fazit. Mittlerweile ist er zu Hause angekommen. Für ihn hat die Zeit der Wanderschaft eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. „Die Persönlichkeit wird geprägt, man lernt sich selbst besser kennen und schlägt vielleicht einen Weg ein, den man vorher niemals in Erwägung gezogen hätte“, sagt der jetzt „Einheimische“.

Nach Abschluss seiner Gesellenprüfung fasste der damals 19-Jährige den Entschluss, auf Wanderschaft zu gehen, besser bekannt als „auf die Walz gehen“. Auslöser für diese heutzutage doch recht selten gewordene Tradition war ein Freund aus der Berufsschule, der schon auf Wanderschaft war und ihm davon erzählte. „Ich war begeistert von seinen Erzählungen und hatte meinen Entschluss schnell gefasst. Diesen Freund habe ich dann nach einem Jahr in Speyer getroffen. Das war ein toller Zufall“, erinnert sich der Serriger.

Eltern und Geschwister allerdings standen dem Entschluss zuerst besorgt gegenüber. „Natürlich freut man sich, wenn der Sohn eine so außergewöhnliche Richtung einschlagen will, aber es ist auch nicht einfach, sein Kind in eine ungewisse Zukunft zu schicken“, sagt seine Mutter Dagmar Leineweber. „Aber wir waren und sind alle mächtig stolz, dass er sich so etwas getraut hat und es so wunderbar hinbekommen hat – aber vor allem, dass er wieder wohlbehalten heimgekommen ist“, ergänzt sie.

In seiner Wanderzeit hat er alle Nachbarländer Deutschlands besucht sowie Rumänien, die Ukraine, Kroatien, Italien, Irland, Neuseeland und Kuba. „Dort wollte ich zum Abschluss der Wanderzeit Urlaub machen und bin komplett in der Corona-Zeit gelandet“, berichtet er. „Mit einem anderen Wandergesellen wurden wir auf Kosten der Bundesrepublik aus Kuba ausgeflogen“, erzählt Leineweber. Das war das einzige Mal, dass er nach seinen Worten etwas umsonst bekam – ungewollt. „Wir wären sonst nicht mehr weggekommen, mussten dann auch in Quarantäne, als wir in Deutschland ankamen“, sagt er. In seiner Zeit auf der Walz hat er in vielen Handwerksbetrieben gearbeitet und jede Menge Erfahrung in der Holzbearbeitung – wie Treppenbau oder Restaurierung – gesammelt.

Aber auch in anderen Gewerken hat er gearbeitet, wie zum Beispiel beim Zimmerer oder Maurer. „Am interessantesten war die Arbeit in der Schweiz, weil man dort so viele verschiedene Möglichkeiten hat, sein Wissen als Schreiner zu verbessern“, verrät der 23-Jährige. Auf die Frage, was seine schönste Erfahrung während der Wanderschaft war, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Man verliert jegliche Vorurteile, die man hat. Ich bin größtenteils auf freundliche und hilfsbereite Menschen gestoßen. Vor allem in Rumänien waren wirklich alle Menschen überaus freundlich zu mir. Das Land hat mir am Ende am besten gefallen. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können“, sagt Leineweber.

Während der gesamten Zeit auf Wanderschaft hat er nach eigenem Bekunden keine einzige brenzlige Situation erlebt. Auf die Frage, ob er denn nicht irgendwann einen Durchhänger hatte, antwortet er: „Klar, irgendwann nach zweieinhalb Jahren, wenn man mal im Regen an der Straße steht und nicht mitgenommen wird, fragt man sich schon, warum man das Ganze betreibt. Wenn ich aber dann wieder freundlich in einem Betrieb aufgenommen wurde und eine interessante Arbeit beginnen konnte, wusste ich wieder, warum ich mich dazu entschlossen habe, auf die Walz zu gehen“, erzählt er.

Ein großes Hallo gab’s bei Jakob Leinewebers Ankunft in Serrig in Begleitung von „Fremden“ (andere Gesellen auf Wanderschaft) und „Einheimischen“ (schon zurück von der Wanderschaft). Mit einer Umarmung verabschiedet sich Jakob von seinen Mitwanderern. In der Mitte haben alle ihre Charlottenburger (Tuch mit Stock für Hab und Gut) deponiert. Foto: Ruth Solander

Während seiner Wanderschaft heuerte Jakob Leineweber auch in einem Betrieb im Schwarzwald an. Foto: Jakob Leineweber

Stolz zeigt Jakob Leineweber die Eintragungen im Wanderbuch. Foto: Ruth Solander

Wie sich die Bilder gleichen: Vor dreieinhalb Jahren musste er bei seinem Weggang aus Serrig schon über das Ortsschild klettern. Foto: Jakob Leineweber