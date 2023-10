Leichte Verzögerung Zu nass für Markierungen: Test für neue Umweltspur in Hermeskeil startet später

Mancher Verkehrsteilnehmer in Hermeskeil hat sich am Wochenende in der St.-Josef-Straße wohl verwundert nach der angekündigten Umweltspur umgesehen. Am Samstag wollte die Stadt die Testphase für die Rad- und Busspur starten, die im Zuge der Neugestaltung des Donatusplatzes eingerichtet werden soll (wir berichteten). Doch das Wetter hat laut Stadtbürgermeisterin Lena Weber einen Strich durch die Rechnung gemacht: „Die beauftragte Firma wollte in der Nacht auf Freitag die Markierungsarbeiten vornehmen“, teilte die Stadtchefin am Montag auf Nachfrage mit. Es habe jedoch sehr stark geregnet, die Markierung hätte daher auf den Pflastersteinen nicht halten können. Die Firma habe die Arbeiten deshalb verschoben. Sie würden so bald wie möglich nachgeholt, einen genauen Termin könne die Stadt allerdings nicht nennen.