Infrastruktur : Es ist ein mühsamer Weg zum schnelleren Internet

Die Gemeinde Züsch will, dass Glasfaser-Leerrohre verlegt werden. Doch das gestaltet sich schwierig. Foto: dpa/Guido Kirchner

Züsch Für den Ausbau der L 166 wird in Züsch fast die komplette Ortsdurchfahrt aufgerissen. Die Gemeinde will Leerrohre für Glasfaserkabel verlegen.

Ortsbürgermeister Ulrich Frohn nennt es einen „Schildbürgerstreich“, was die Gemeinde Züsch bei ihren Bemühungen um schnelleres Internet im Ort erlebt hat. Egal, mit wem er spreche, sagte Frohn jüngst im Gemeinderat, jeder halte es für sinnvoll, den Anfang Juli beginnenden Ausbau der L 166 auszunutzen. „Da wird die Straße ohnehin auf einem Kilometer Länge aufgerissen. Das wäre die Chance, dort Leerrohre für ein Glasfasernetz zu verlegen“, brachte es der Ortschef auf den Punkt.

Doch alle Anstrengungen der Gemeinde, dabei finanzielle Unterstützung zu erhalten, seien bislang gescheitert. In der Ratssitzung erläuterte Frohn drei Optionen, die laut einer Vorlage der Verwaltung aktuell verbleiben. Auf Beschluss des Züscher Rats vom 20. Februar hat der TÜV Rheinland eine Glasfaser-Netzplanung für den gesamten Ort erstellt. Dies sollte die Voraussetzung sein, um ein Förderprogramm des Landes anzuzapfen. Parallel wollte die Gemeinde nachhaken, ob nicht der Kommunikationsanbieter Innogy doch auf eigene Initiative die Kabel verlegen wolle. Eine Kooperation mit Innogy, schildert die Vorlage der Verwaltung, sei eine der drei möglichen Optionen. Allerdings: Innogy käme zwar für das Material auf. Die notwendigen Arbeiten zum Verlegen der Leerrohre müsste aber die Gemeinde zahlen. Laut Frohn wurden diese Kosten auf 120 000 Euro geschätzt, eine Landesförderung sei in dem Fall wegen der Zusammenarbeit mit Innogy nicht möglich. Anwohner an der L 166 könnten anschließend einen direkten Glasfaseranschluss zu ihren Häusern beantragen. Wobei die Verwaltung zu bedenken gibt, dass die Haushalte dort schon mit einer „auskömmlichen Breitbandversorgung“ mit Übertragungsraten von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde versorgt seien. Deshalb kann Züsch auch nicht von dem derzeit laufenden Breitbandausbau des Landkreises Trier-Saarburg profitieren (der TV berichtete mehrfach).