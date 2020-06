Kostenpflichtiger Inhalt: Züscher Rat beschließt Haushalt 2020 : Die Ortsdurchfahrt ist der dickste Brocken

Am Ortseingang aus Richtung Neuhütten startet bald der Ausbau der Ortsdurchfahrt Züsch. Das Projekt ist die höchste Investition, die die Gemeinde – gemeinsam mit Land und VG – in diesem Jahr in Angriff nimmt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Züsch Die Gemeinde Züsch will in diesem Jahr rund 604 000 Euro investieren. Das meiste Geld fließt in den Ausbau der L 166, der am 6. Juli starten soll. Ein neues Landesgesetz könnte eine Diskussion um Beiträge der Anlieger wieder entfachen.