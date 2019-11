Dorfentwicklung : Züscher hoffen auf schnelleres Internet

Züsch Züscher wollen Internet-Unterversorgung ihres Dorfes nicht hinnehmen.

Ortsbürgermeister Ulrich Frohn versicherte zwar in einer Bürgerversammlung, die Gemeinde wolle versuchen, das nachträglich zu beauftragen. Doch Kabel wären damit ja noch nicht verlegt. Dennoch lägen ihm Schuldzuweisungen an Straßenbauamt, Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen oder Planer fern. Mitentscheidend seien Faktoren wie überlastete Unternehmen oder Fachkräftemangel. Folglich seien „viele aber auch keiner“ verantwortlich – in jedem Fall aber die Politik. Schließlich habe die Landesregierung versprochen, den Umbau von Kupfer- in Glasfasernetze zu beschleunigen und bis 2025 Voraussetzungen „für flächendeckende Gigabit-Netze“ zu schaffen. Für Züsch scheint das unerreichbar, was Frohn auf die halbherzige Umsetzung zurückführt. So würden in Dörfern Schulen und Kindergärten ans Glasfasernetz angeschlossen. Doch zusätzlich verfügbare Anschlüsse blieben ungenutzt und würden quasi „in den Dreck“ verlegt.