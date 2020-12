Zu viele Besucher, zu wenig Abstand : Zufahrt zum Skigebiet am Dollberg ab Mittwoch gesperrt

Neuhütten Nicht nur am Erbeskopf, auch in den winterlich-verschneiten Regionen im Hochwald ist zurzeit viel Betrieb. Die Kreisverwaltung und die Verbandsgemeinde Hermeskeil ziehen deshalb Konsequenzen.

Mit dem Wintereinbruch über die Feiertage zieht es viele Menschen in die verschneiten Regionen im Kreis Trier-Saarburg. Dadurch kam es laut Mitteilung der Kreisverwaltung in den vergangenen Tagen mehrfach zu chaotischen Verkehrssituationen und größeren Menschenansammlungen rund um den Dollberg bei Neuhütten, in Hermeskeil sowie am Rösterkopf bei Kell am See und Reinsfeld. Der Landkreis und die Verbandsgemeinden appellieren daher an die Bürger, diese Orte zu meiden und Zuhause zu bleiben.