Tiere : Zugelaufen: Kamerunschaf schließt sich Pferden an

Saarburg Ein Schaf läuft einem nicht jeden Tag zu. Passieren kann es aber anscheinend doch. Den Besitzern des Kunoweiherhofs bei Saarburg ist in den Wintermonaten ein männliches Kamerunschaf zugelaufen. In den ersten Monaten habe sich das Schaf sehr zurückgehalten, sei immer wieder vorbeigekommen, nachts auch und zum Fressen, berichtet Familie Scheuer.

Die Besitzer konnten zwar ausfindig gemacht werden, doch zurück wollen sie das Tier nicht. So darf Cesar erst einmal bei seinen Isländer Freunden bleiben. Die Besitzübertragung wird aktuell geregelt. Genauso spektakulär wie die Tatsache, dass das Schaf nun meint, es sei ein Pferd, ist seine Reise zu dem Saarburger Hof. Weggelaufen ist der Bock im Saarländischen Perl-Sinz, gesehen wurde er auch in Trassem, bis er schließlich am Kunoweiherhof in Saarburg ankam. Demnach muss Cesar mindestens eine Strecke von 20 Kilometern gelaufen sein.