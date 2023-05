Wenn Wohnhäuser wachsen und Parkplätze knapp werden So will man in Ayl gegen zugeparkte Straßen vorgehen

Manchen Hauseigentümern in Ayl und dem Ortsteil Bibelhausen wird die jüngste Entscheidung des Ortsgemeinderats wenig schmecken: Einstimmig beschloss das Gremium den Erlass einer neuen Stellplatzsatzung. Die geht deutlich hinaus über das, was der Gesetzgeber in der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz in seiner Stellplatzsatzung fordert.