Kolumne Straßenkampf Zugewucherte Wege: Was können Radfahrer tun?

Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto über eine Hauptstraße und von links wie rechts ranken Büsche und Äste in die Fahrbahn. Ist Ihnen so etwas schon einmal auf einer Hauptverkehrsstraße passiert? Vermutlich nicht. Anders sieht das bei Radwegen aus. So kürzlich auf dem Haupt-Radweg von Olewig Richtung Trier-Süd zu beobachten, der am Olewiger Bach vorbeiführt. Oberhalb der Halle am Bach – Gott habe die wegen Brandschutzvorgaben stillgelegte Ruine selig – wuchern große Blätter in den Weg. Ja, genau in den Weg, der für Radfahrer zum Bahnhaltepunkt Trier-Süd oder für Schüler, die zum Friedrich-Wilhelm-Gymnasium oder zur Blandine-Merten-Realschule fahren, und etliche andere Menschen, die zwischen Olewig oder Heiligkreuz und Trier-Süd hin- und herpendeln, so wichtig ist. Fast zwei Drittel des Wegs waren zuletzt zugewuchert. Zwei Radfahrer kommen so kaum aneinander vorbei. Zumindest nicht, ohne ins Gestrüpp auszuweichen.