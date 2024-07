Serenaden Klassische Konzerte in Saarburg: Himmlische Klänge und ein Engel

Kennen Sie, lieber Freund der klassischen Musik, die Komponisten Alfred Schnittke, Gareth Farr oder Miguel del Águila? Nein? Sie werden ja auch selten genug gespielt. Zu Unrecht, wie der Leiter des Festivals Saarburger Serenaden, Semyon Rozin, findet. Immer wieder findet er interessante Kompositionen aller Epochen, mit denen er die aus vielen Ländern anreisenden jungen Musiktalente vor Herausforderungen stellt. So auch in der 13. Auflage der Saarburger Serenaden, die mit dem Dozentenkonzert begonnen haben. Warum? „Die jungen Leute sollen nicht einfach nachspielen, was irgendwo im Internet zu finden ist und keine Duplikate produzieren“, nennt er eines seiner grundlegenden musikpädagogischen Leitbilder. Kunst sollte nichts Elitäres sein. Und außerdem: „Es werden viel zu oft immer die selben Sachen gespielt, jahrelang, jahrzehntelang, manchmal jahrhundertelang.“