Veranstaltung : Zum Abschluss lecker und „schnuckelig“

Bei der Abschlusspräsentation der Züscher Kreativ- und Genusstage haben Besucher ausgiebig probiert – so wie hier am Stand des Hofs Altasilva mit Marmelade und Produkten aus Lamm- und Hühnchenfleisch. Foto: Ursula Schmieder

Züsch Nach dem großen Andrang auf die Weinerlebniswanderung sind die Züscher Kreativ- und Genusstage mit mehr als 2000 Besuchern ausgeklungen.

Etwa 1800 Weinerlebniswanderer, 200 Besucher beim Oktoberfest und ähnlich viele bei weiteren Veranstaltungen: Die Züscher Kreativ- und Genusstage führen immer mehr Menschen in den Hochwald. Und etliche nehmen dafür auch längere Anfahrten in Kauf. Für den Publikumsmagneten, die auf die Reihe einstimmende Wanderung (der TV berichtete), gilt das ohnehin. Schließlich ermöglicht sie es, Weine aus allen rheinland-pfälzischen Anbaugebieten zu probieren – dank mehr als 130 Helfern allein an diesem Tag.