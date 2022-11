Leserbrief : Unpassende Redewendungen

Parken

Zum Artikel „Eltern beklagen Knöllchen vor Kindergarten in Wiltingen“ im TV vom 14. November:

Als ehemalige Bürgerin von Wiltingen habe ich den Bericht mit Interesse gelesen. Auf dem genannten Parkplatz ist die Beschilderung, dass eine Parkscheibe auszulegen und die Parkzeit auf eine Stunde begrenzt ist, deutlich sichtbar aufgestellt. Durch das verpflichtende Auslegen der Parkscheibe hätten sich die Betroffenen diesen Ärger ersparen können. Stattdessen argumentiert man meiner Ansicht unsachlich. Ein Betroffener nennt die Kontrolle gar absolut moralisch verwerflich, sie hätte so nicht vorkommen dürfen. Ein anderer nennt die Kontrolle und das Verwarnungsgeld eine Frechheit. Die Argumentation des Kontrollbeamten nennt man puren Hohn, Eltern halten sie für blödsinnig. Ich kann mir lebhaft vorstellen wie es zuging, als, wie geschildert, drei Kindergärtnerinnen herausgelaufen kamen und vier Elternteile (also mindestens sieben Erwachsene) gemeinsam auf den Kontrollbeamten vergebens einzuwirken versuchten. Tatsache war doch, dass der Parkplatz zu dieser Zeit, wie geschrieben steht, „proppevoll“ war. Ich frage mich, wie der Kontrollbeamte hätte erkennen können, ob er im Einzelfall das Auto von einem Elternteil oder den Wagen eines Langzeitparkers vor sich hatte. Man könnte auch argumentieren, dass die Kontrolle geboten war, da der Parkplatz ja „proppevoll“ war. Und was heißt moralisch absolut verwerflich? Die gebrauchten Redewendungen der Betroffenen halte ich für unpassend. Die Betroffenen könnten meiner Ansicht nach über ihre Redewendungen im Sinne des Respekts gegenüber anderen nachdenken.