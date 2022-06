Brauchtum : Höhepunkte des Rioler Weinfests: Wetten, dass ...?“ am Moselufer und Krönung der Weinkönigin

Riol Die Inthronisierung der neuen Rioler Weinkönigin Louisa Kondor begeisterte das Publikum beim Weinfest am Wochenende. Ihr zur Seite stehen die Prinzessinnen Luisa Schmitt und Lara Weich.

Darauf hat sich nicht nur die neue Weinkönigin Louisa Kondor so richtig gefreut. Nach corona­bedingter Zwangs­pause übernahmen sie nun mit zwei Jahren Verspätung das begehrte Diadem der ehemaligen Weinkönigin Nina Frick und begann offiziell ihre Amtszeit. „So langsam werde ich schon ein bisschen aufgeregt“, verriet Louisa Kondor kurz vor ihrer Krönung beim Rioler Weinfest. Zwei Jahre lang hatte sie auf diesen Tag warten müssen. Jahre, in denen so gut wie keine Auftritte stattfanden. „Das war schon eine sehr lange Wartezeit, in der ich im Stand-by-Modus war. Umso glücklicher bin ich, das nun endlich auch wieder unser Weinfest hier an der Mosel stattfinden kann. Ich bin wirklich ein echtes Rioler Mädchen und freue mich einfach sehr, meinen Heimatort und unsere Moselweine in ihrer Vielfalt repräsentieren zu können.“