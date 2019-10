Literatur : Krimispaß für jedes Alter beschert große Nachfrage in Hermeskeil

Krimispaß für jedes Alter beschert große Nachfrage in Hermeskeil

Hermeskeil Zur Halbzeit von „Hermeskeil liest … Krimis“ hat der TV nachgefragt, wie die ehrenamtliche Initiative und ihr Programm ankommen.

Wie ein Zauberer lässt Alexander Schrumpf mit Farbpigmenten, Pinsel und Licht Fingerabdrücke sichtbar werden. Die acht bis zwölfjährigen Teilnehmer seines Workshops verfolgen das gespannt. Schließlich gibt ihnen hier ein echter Detektiv Einblick in seinen Beruf. 40 Kinder meldeten sich an für das Angebot der Reihe „Hermeskeil liest … Krimis“. Die Teilnehmerzahl wurde daher von 20 auf 24 erhöht, sagt Dominic Krämer, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde (VG). Sie übernimmt die Kosten des Workshops, was für Krämer die Nachfrage nicht erklärt. Denn es fragten mehr Leute nach als im vorigen Jahr. Das führt er auf die „bunte breite Palette“ von Aktionsformen für unterschiedliche Altersgruppen zurück. Besucher könnten sich „ihre Rosinen rauspicken“. Als Beispiel nennt Sandra Cäsar, ebenfalls im Macher-Team von „Hermeskeil liest ...“, die „Mordsgaudi-Krimi-Familienwanderung“. Die Tour sei mit Rätseln gespickt und gut durchdacht gewesen. Die Teilnehmer seien sehr interessiert gewesen und hätten die Veranstaltungen als „eine Atempause im Alltag“ genutzt.