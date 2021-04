Kommunales : Zwei Fraktionen boykottieren Zerfer Ratssitzung

Nach vielen Jahren des Verfalls soll jetzt mit einer Planung festgelegt werden, wie es mit der Ruwertalhalle weitergeht. Foto: Herbert Thormeyer

Zerf Wichtige Themen standen im Zerfer Gemeinderat auf der Agenda. Unter anderem hat das Gremium den neuen Haushalt mit Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Einige Ratsmitglieder fehlten allerdings bei dem Votum – mit Ansage.

Von Herbert Thormeyer

Fünf Stühle bleiben leer, als der Zerfer Ortsbürgermeister Rainer Hansen (CDU) die jüngste Ratssitzung eröffnet. Zuvor hatten ihm Karl Ewald Burg, Dieter Engelhardt und Andreas Rommelfanger von der SPD-Fraktion und die beiden Ratsmitglieder von der Neuen Liste Zerf, Michael Finkler und Karl-Heinz Wagner, die Gründe für ihr Fernbleiben schriftlich mitgeteilt. Sie kritisieren, dass Niederschriften früherer Sitzungen nicht vorlägen, obwohl dies laut Geschäftsordnung der Gemeinde spätestens einen Monat nach Sitzungstermin der Fall sein sollte. Zur Sitzung vom 18. Februar liege das Protokoll „bis heute nicht vor“.

Die Gemeindeverwaltung komme ihrer Verpflichtung „bereits seit Beginn der Legislatur trotz mehrfacher Beanstandung durch unsere Fraktionen nicht nach“, heißt es weiter in dem Schreiben. Es sei eine „Systematik erkennbar, die wir nicht bereit sind weiter hinzunehmen“. Die Vertreter von SPD und Neuer Liste bemängeln zudem, dass Unterlagen zu sämtlichen Punkten der nichtöffentlichen Sitzung fehlten. Eine „verantwortungsvolle, dem Gemeinwohl dienende Fraktionsarbeit“ sei so nicht möglich.

Zudem sei der Umfang und Inhalt der Tagesordnung „fragwürdig“, da neben dem „diskussionswürdigen“ Haushalt auch der Bebauungsplan für das Neubaugebiet samt textlicher Festsetzungen beraten werden solle. In einer separaten Stellungnahme zum Doppelhaushalt 2021/22 erklären die beiden Fraktionen, dass sie diesem nicht zustimmen könnten. Insbesondere die geplante Neuverschuldung ist ihnen ein Dorn im Auge – 4,6 Millionen Euro an Investitionskrediten sind in den beiden Jahren geplant. Bis Ende 2022 wird die Pro-Kopf-Verschuldung in Zerf voraussichtlich bei 3381 Euro liegen. Dies sei „unverantwortlich“, schreiben SPD und Neue Liste.

Ortschef Hansen tritt der Kritik in der Sitzung, die dank der Mehrheit von CDU und GfZ stattfinden kann, entgegen: „Die größte Investition ist das Neubaugebiet Auf der Langflur mit 3,5 Millionen Euro. Das Geld fließt aber doch später durch die Grundstücksverkäufe wieder zurück.“ Er erhalte fast täglich Anfragen zu verfügbarem Bauland. Außerdem würden in den beiden Haushaltsjahren noch weitere Zuschüsse, beispielsweise für die geplante Dorfplatzgestaltung und die Kita-Erweiterungen, erwartet.

Was Hansen besonders wurmt: „Der Investitionsplan im Doppelhaushalt 2021 und 2022 mit dem Volumen von 6,5 Millionen Euro wurde in der Sitzung vom 18. Februar vom gesamten Rat einstimmig beschlossen.“ Genau so stehe er auch jetzt im Haushaltsplan. Das bestätigt Sarah Blau von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: „Zuschüsse, die noch nicht geflossen sind, können wir allerdings nicht in den Haushalt schreiben.“ Rainer Hansen ist sicher: „Diese Investitionen, mit Neubaugebiet, erweiterter Kita, Neugestaltung des Marktplatzes, Planung für die Ruwertalhalle, Straßenausbauten und vielem mehr bringen Zerf voran.“

Zur Kritik an den fehlenden Sitzungsprotokollen teilt der Ortschef dem TV am Tag nach der Sitzung mit, er habe das Protokoll vom 18. Februar am 12. März zur Veröffentlichung freigegeben. Die Verzögerung liege „personalbedingt“ bei der Verwaltung in Saarburg. Auch die Pandemie führe zu Einschränkungen, die jedoch alle Fraktionen gleichermaßen betreffen würden. „Fehlende Niederschriften und gefüllte Tagesordnungen sind aber noch lange kein Grund, einer so wichtigen und wegweisenden Sitzung fern zu bleiben“, urteilt Hansen. „Hier wären wir auch sehr an der Meinung der Opposition interessiert gewesen, um in eine Diskussion zu kommen.“

Der Vorsitzende der Fraktion Gemeinsam für Zerf (GfZ), Theo Hasse, bringt in der Sitzung seinen Unmut über das Verhalten der Ratskollegen auf den Punkt: „Man kann als Mandatsträger für oder gegen etwas sein, muss das dann aber auch vertreten. Aber einfach nicht zu kommen, und so zum Ausdruck zu bringen, man habe mit alledem nichts zu tun, ist das eigentlich Prekäre.“

Info Wasser marsch gegen den Preisverfall Das Betriebsergebnis für 2020 ist tiefrot. 94863 Euro Miese stehen im Forstwirtschaftsplan für die 1350 Hektar Zerfer Wald. Aber das hat seinen Grund. „Wir haben das Holz in ein Nasslager gelegt und auf bessere Preise gewartet“, erklärt Ortsbürgermeister Rainer Hansen. So konnte der Preis von 35 Euro auf 66 Euro fast verdoppelt werden. Verkauft werden konnte das Holz aber erst im Januar, und zählt somit zum aktuellen Forstwirtschaftsjahr. Das Nasslager bleibt weiterhin in Betrieb, aus drei Gründen: Mit Wasser können Borkenkäferlarven bekämpft, und damit an der Weiterverbreitung gehindert werden, es kommt keine Chemie zum Einsatz und die Kosten werden zu 80 Prozent vom Land gefördert. Diese Taktik schlägt sich im erwarteten Betriebsergebnis für dieses Jahr nieder: 193129 Euro im Plus, allerdings inklusive der Waldförderung von 100 Euro pro Hektar vom Land. Die Brennholzversorgung für Zerfer ist weiterhin gesichert. 45 Euro pro Festmeter kosten Buche und Eiche, Käferholz (Fichte) nur 15 Euro.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung: Der Abriss eines Hauses am Marktplatz wird für 46 600 Euro beauftragt. „Das Haus ist akut einsturzgefährdet“, nennt Hansen den Grund der Eile. Dort sollen Parkplätze für den neu gestalteten Marktplatz entstehen. 166 000 Euro Fördeung aus der Aktion Blau des Landes seien bewilligt.

So geht die Planung des Neubaugebietes Auf der Langfuhr in die Offenlage bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Saarburg. Foto: Herbert Thormeyer