Unfall : Zwei Jugendliche verletzen sich in Saarburg beim „Bahnsurfen“

Foto: LAR/Tobias Klein

Saarburg Großeinsatz am Saarburger Bahnhof am Mittwochnachmittag: Zwei Jungen wollten sich laut Bundespolizei an einen abfahrenden Zug dranhängen. Das ging schief.

Stefan Döhn, Pressesprecher der zuständigen Bundespolizei in Trier, bestätigt auf TV-Anfrage, dass es am Mittwochnachmittag um 17.34 Uhr zu einem dramatischen Vorfall am Bahnhof in Saarburg gekommen sei. „Ein 15- und ein 17-Jähriger wollten sich an einen abfahrenden Zug hängen“, sagt er. Diese leichtsinnige Aktion sei schiefgegangen, und die Jugendlichen seien in das Gleisbett gestürzt. Beide wurden dabei verletzt.

Laut Döhn zogen sich die Jugendlichen Hautabschürfungen und Prellungen zu. Der Zug, an den sie sich gehängt hätten, sei eine Regionalbahn gewesen. Laut dem Fahrplan der Deutschen Bahn hält um 17.34 Uhr die RB 71 in Saarburg, die dann weiter Richtung Konz und Trier fährt.

Die Aktion der Jugendlichen zieht am Mittwoch, auch wenn sie letztlich glimpflich ausgegangen ist, einen Großeinsatz nach sich. In einer lokalen Facebookgruppe ist die Rede davon, dass minutenlang Sirenen zu hören waren und ein luxemburgischer Rettungshubschrauber auf einer Wiese vor der Sparkasse in Beurig gelandet sei.