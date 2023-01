Demokratie : Zwei Kandidaten treten bei Wahl zum Ortschef in Wellen an

Zwei Kandidaten treten bei Wahl zum Ortschef in Wellen an

Wellen Weil der ehemalige Ortschef der Ortsgemeinde Wellen zurückgetreten ist, konkurrieren bei der Wahl am 5. März zwei Männer um dessen Nachfolge: ein erfahrener Kommunalpolitiker und ein Polit-Rückkehrer.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Wellen hat am Montagabend getagt. Nun ist es klar, dass die Bürger von Wellen am Sonntag, 5. März, die Wahl haben werden. Denn es gibt zwei Kandidaten, die um den Posten des Ortsbürgermeisters kandidieren.

Haags Konkurrent heißt Wolfgang Pleimling. Er ist 63 Jahre alt und parteilos. Der Koch, der derzeit als Pächter die Kantine des Landesbetriebs Liegenschaften und Baubetreuung in Trier betreibt, hat in den 1990er Jahren für die SPD im Ortsgemeinderat in Wellen mitgearbeitet. Seitdem ist der verheiratete Vater von zwei Kindern nicht mehr kommunalpolitisch in Erscheinung getreten.