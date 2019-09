Zwischen Saarburg und Saarhölzbach : Motorradfahrer verletzen sich bei Unfällen auf B 51

Saarburg/Taben-Rodt Eine 20-jährige Französin und ein 21-jähriger Saarländer haben sich bei Unfällen zwischen Saarhölzbach und Saarburg verletzt. Vermutlich wurden beide von Autofahrern übersehen.

Gleich zwei Unfälle haben sich am Mittwoch auf der B 51 zwischen Saarburg und Saarhölzbach ereignet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei beiden wurden Motorradfahrer verletzt. Das erste Mal rückte die Polizei gegen 14 Uhr aus. Ein 80-Jähriger aus dem Kreis Merzig-Wadern sei mit seinem Auto in einer Fahrzeugschlange von Serrig in Richtung Saarburg hinter einem Traktor hergefahren. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Saarlouis habe am Ende der Schlange zum Überholen angesetzt. Der 80-Jährige sei nach links ausgeschert und mit dem Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer kam laut Polizei auf der Gegenfahrbahn zu Fall und schleuderte in die Böschung neben der Fahrbahn. Er sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.