Tradition : Zwei Tage lang Musik und Unterhaltung an der Sauer

Rosport Der Rosporter Musikverein lädt zu seinem „Musik, Spill a Spaass“ entlang der Sauer in Rosport ein. Am Samstag, 13. Juli, startet das Open-Air-Event um 20.15 Uhr auf der Sauerwiese mit einer Abba Show der Coverband Agnetha.

Anschließend wird DJ Ozzi die Besucher in Sommerlaune versetzen. Am Sonntag, 14. Juli, werden ab 11.45 Uhr Musikvereine erwartet. Es spielen die Burer Musek, der MV Raligen-Godendorf, die Harmonie Aischen, der Musikverein Lyra Irrel, die Rousperter Noutefrupserten, die Waldbelleger Musek und um 18.30 Uhr die Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains. An beiden Tagen kommen auch die Kleinsten auf ihre Kosten, neben Hüpfburgen wird der beliebte Wasserspielplatz auf der Sauerwiese für Begeisterung sorgen. Der Eintritt ist frei. Es stehen ausreichend Parkplätze am Gelände zur Verfügung.