Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf der B 407/ Hunsrückhöhenstraße kurz hinter der Einfahrt nach Waldweiler. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines VW Passat aus dem Kreis Saarlouis auf einen Waldweg abbiegen, um zu wenden, da er sich offenbar verfahren hatte.

Der nachfolgende Fahrer eines Opel Astra übersah den Abbiegevorgang und stieß mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Passat. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der VW in Fahrtrichtung Waldweiler gegen einen Zaun an der Bundesstraße geschleudert wurde. Der Opel wiederum kam in gleicher Fahrtrichtung von der Fahrbahn ab und wurde an den angrenzenden Waldrand geschleudert.

Beide Fahrer konnten sich mithilfe Ersthelfer aus ihren Fahrzeugen befreien und kamen nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zudem leistete sie Amtshilfe und sperrte die Bundesstraße. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 407 für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu Rückstaus.

Im Einsatz war die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) in Kell am See, die Feuerwehren aus Waldweiler, Mandern und Schillingen, außerdem das DRK Hermeskeil mit Notarzt das DRK Zerf, der Air-Rescue-Hubschrauber aus Luxemburg mit Notarzt sowie die Polizei Hermeskeil und ein Abschleppunternehmen.

(bla)