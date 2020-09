Verkehrsunfall : Vogel verursacht Unfall mit Verletzten auf A 1 bei Reinsfeld

Reinsfeld Ein Vogel hat laut Polizei am Dienstag auf der A 1 bei Reinsfeld einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Bei einem Folgeunfall entstand weiterer Sachschaden.

Die Autobahnpolizei Schweich sei gegen 10.48 Uhr über den Verkehrsunfall mit verletzten Personen kurz nach der Tank- und Rastanlage Hochwald-Ost informiert worden. Nach Auskunft des Fahrers sei ihm ein Vogel in die Windschutzscheibe geflogen. Daraufhin habe er das Lenkrad nach links verrissen und sei zunächst an die Mittelschutzplanke, dann an die Außenschutzplanke gestoßen, wobei sich das Fahrzeug nochmals um die eigene Achse gedreht habe. Der PKW sei hierbei stark beschädigt worden. Beide Insassen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Da der alarmierte Notarzt per Hubschrauber zur Unfallstelle gekommen sei, habe die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden müssen, was einen etwa zwei Kilometer langen Rückstau verursacht habe. Dies habe ein weiterer PKW-Fahrer zu spät erkannt. Bei der von ihm durchgeführten Vollbremsung habe er die Mittelschutzplanke gestreift und sich um die eigene Achse gedreht.