Neue Testergebnisse liegen vor : Zwei weitere Bewohner und zwei Mitarbeiter im Seniorenzentrum Kell mit Coronavirus infiziert

Nach aktuellem Stand von Donnerstagmittag gibt es im Seniorenzentrum in Kell am See zehn bestätigte Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger. Betroffen sind acht Bewohner und zwei Mitarbeiter. Foto: Florian Blaes

Kell am See Im Seniorenzentrum in Kell am See sind nach neuesten Testergebnissen acht Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die gute Nachricht ist, dass offenbar nur einer der beiden Wohnbereiche betroffen ist.

Die Testergebnisse belegen, was man im Seniorenzentrum in Kell am See wohl schon geahnt hatte: Es gibt weitere Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger in der Einrichtung. Neben zwei weiteren Bewohnern seien auch zwei Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, teilt der Leiter des Seniorenzentrums, Michael Pauken, am Donnerstagmittag mit.

Damit gibt es nun insgesamt zehn bestätigte Infektionsfälle in der Pflegeeinrichtung, deren Träger der rheinland-pfälzische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist. Am 15. April hatte das DRK fünf Covid-19-Erkrankungen bei Bewohnern bestätigt. Am Dienstag war ein weiteres positives Testergebnis hinzugekommen (der TV berichtete). An diesem Tag seien alle Bewohner des Wohnbereichs 1 auf Eigeninitiative des DRK auf das Virus getestet worden, teilt Pauken mit. Am Mittwoch habe dann ein Team des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt Abstriche bei allen Bewohnern des Wohnbereichs 2 und allen 70 Mitarbeitern vorgenommen. Inzwischen liegen laut dem Seniorenzentrums-Leiter die Laborergebnisse vor. Demnach haben sich zwei weitere Bewohner mit dem Virus infiziert und zwei Mitarbeiter aus dem Wohnbereich 1. Die Tests der Bewohner und Mitarbeiter aus dem Wohnbereich 2 seien allesamt negativ ausgefallen.

Vier der infizierten Bewohner sind laut Pauken isoliert im DRK-Seniorenzentrum in Kell untergebracht. Zwei von ihnen seien zwischenzeitlich im Krankenhaus gewesen, aufgrund eines milden Krankheitsverlaufs aber inzwischen zurück in Kell. „Es geht ihnen wie auch den beiden anderen isoliert untergebrachten Senioren gut“, sagt Pauken. Die anderen vier Bewohner würden derzeit im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier behandelt. Man habe sie dorthin verlegen lassen, weil sie grippeähnliche Symptome ziegten, die dort medizinisch intensiver behandelt werden könnten. Die beiden positiv getesteten Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Zum möglichen Zeitpunkt der Ansteckung teilt der Einrichtungsleiter mit: „Die beiden Testungen in dieser Woche zeigen deutlich, dass eine Infizierung vor oder an Ostern stattgefunden haben muss.“ Das Labor in Kaiserslautern weise darauf hin, dass der Erreger nach sieben Tagen nachweisbar sei.