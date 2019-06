Pädagogik : Zweisprachiger Wald- und Begegnungstag

Beuren (red) 24 Schulkinder aus Hayange in Frankreich haben die Grundschule Beuren besucht, um gemeinsam mit den Hochwaldkindern Aufgaben zu lösen.

In zwei Gruppen aufgeteilt, konnten die Kinder an verschiedenen Stationen gemeinsame Aufgaben bewältigen, so dass die sprachlichen Hürden in den Hintergrund rückten: einen Baum bauen, ein Waldbild legen, blind einen Baum ertasten, Baumteile zuordnen oder eine Photosynthese-Staffel absolvieren.