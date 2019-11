Saarburg Erstmals wurden die Pläne für mehr Barrierefreiheit am Wahrzeichen der Stadt vorgestellt. Kosten: eine Millionen Euro. Zudem ging es in der Sitzung des Bauausschusses um Vorarbeiten für das im Stadtteil Beurig geplante Hotel.

Demnach soll ein zwölf Meter hoher Aufzug in Form eines grau-anthrazitfarbenen, metallenen Kubus mitten im Burgberg am Kolpingweg entstehen. Steigungen der Zuwege müssen auf maximal sechs Prozent reduziert werden. Diverse Lifter und eine Metallbrücke auf dem Gelände sieht der Planer ebenfalls vor.

Was das alles kostet? Knapp eine Million Euro ist veranschlagt. Die Stadt bräuchte jedoch nur 15 Prozent davon zu zahlen, 85 Prozent kommen aus Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, 140 000 Euro für das Projekt in den nächsten Haushalt einzustellen.

Der Bauausschuss hat sich zudem mit den Vorarbeiten für ein weiteres großes Projekt für Saarburg befasst. Er hat die Abrissarbeiten für den ehemaligen Toom-Markt in Beurig für rund 390 000 Euro (geplant waren 410 000 Euro) an eine renommierte Firma aus Norddeutschland vergeben. Auf dem Gelände soll eine von Star-Designer Matteo Thun gestylte Hotel und Appartementanlage gebaut werden, für die ein Investor 20 Millionen Euro in die Hand nehmen will. Der Abriss ist für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen.