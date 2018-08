100 Gruppen ziehen durch Oberemmel

Aktuelle und ehemalige Weinköniginnen, historische Landmaschinen, blitzende Oldtimer. All das ist in Oberemmel zu sehen gewesen. Von Jürgen Boie

Der Höhepunkt des 50. Oberemmeler Weinfestivals war zweifellos der große Festumzug. 100 Gruppen, Fahrzeuge und Motivwagen sorgten für großartige Stimmung auf der Strecke vom Supermarkt-Parkplatz bis zum Festgelände am Maximiner-Platz. Zweieinhalb Stunden lang bewunderten Tausende Besucher die kostümierten Fußgruppen, Oldtimer und historischen Landmaschinen. Dazwischen immer wieder musikalische Einlagen von Musikvereinen – der Umzug hatte alle Superlative verdient.

Kurz nach halb drei Uhr setzte sich der Zug bei strahlendem Sonnenschein in Bewegung. Angeführt von der Oberemmeler Winzerkapelle, Repräsentanten der Oberemmeler Winzer und einem offenen Mercedes SL-Oldtimer mit Maria Willems, Saarweinkönigin 1968/69 aus Oberemmel, und ihrem großen Weinpokal, präsentierten Gruppen aus der Region zahlreiche historische Landmaschinen, Feuerwehrgeräte und traditionelle Bräuche. Mit dabei auch als einzige Frau unter den Fahrern war Susanne Kaiser. „Ich bin praktisch auf dem Traktor aufgewachsen“, lacht die Winzerstochter. Viele Gruppen kamen aus dem weiteren Umfeld zum Umzug.

Bis zum Sonntagabend gab es kaum Vorfälle über Probleme mit übermäßigem Alkoholkonsum auf dem Weinfestival. Ortsvorsteher Hermann-Josef Benzkirch berichtete von lediglich zwei oder drei Krankenwageneinsätzen aufgrund von Kreislaufproblemen bei den hohen Temperaturen. Besonders auffällig im großen Umzug war auch die Gruppe Heinz Scheffer – landwirtschaftliche Geräte annodazumal. Die Pflüge, eine Rübensämaschine, Dreschflegel und weitere historische Gerätschaften seien alle voll einsatzfähig.

Die Fußgruppe der Konzer Lebenshilfe in karierten und mit Stroh geschmückten Hemden schenkte Sprudel an die Zuschauer aus. Und kurz vor Schluss kam noch ein amerikanischer Straßenkreuzer, ein Cadillac Eldorado, mit der Konzer Weinkönigin 1995/97, Simone Hutmacher-Maßong an Bord, um die Ecke gefahren. Insgesamt 20 aktive und ehemalige Weinhoheiten saßen in offenen Autos und grüßten huldvoll. Eine Idee, die beim Publikum besonders gut ankam. Immer wieder fielen sich Zuschauer und Zugteilnehmer in die Arme – ein großes „Hallo“ mit Freude und Gelächter. Zur Unterhaltung der Zuschauer trug auch Ulf Mennekamp bei, der an der Kreuzung Kirchstraße/Brotstraße mit seinen Kommentaren und Späßen für viel Amüsement sorgte. Noch vor dem abschließenden Montag, an dem das 50. Oberemmeler Weinfestival mit der Verkündigung der Siegerweins aus der Blindverkostung zu Ende ging, zogen die Organisatoren eine positive Bilanz. „Auch das Feuerwerk am Freitagabend konnte ohne Störungen stattfinden“, sagte Ortsvorsteher Benzkirch. Im Vorfeld hatte es deshalb Diskussionen gegeben (der TV berichtete).