später lesen Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht: Ausstellung in Konz Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ findet am Samstag, 19. Januar, 19 Uhr, im Kloster Karthaus eine Wanderausstellung statt. „Frauen wählt, jede Stimme zählt!“ Unter diesem Slogan warb die erste Frauenbewegung am 19. Januar 1919. Es war der Tag, an dem Frauen in Deutschland erstmals an Wahlen teilnehmen konnten.