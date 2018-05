später lesen Vereine 42 Kilometer, nur für Frauen Teilen

Die Wanderfreunde Konz nehmen an IVV-Wanderungen am 5. und 6. Mai in Ramstein sowie am 6. Mai in Thalexweiler/Saar und Vianden/Lux und am 10. Mai in Siersburg/Saar teil. Am 12. Mai laden die Wanderfreunde zum 1. Ladies-Walk ein. Es handelt sich hierbei um eine geführte Marathon-Wanderung über 42 Kilometern nur für Damen.