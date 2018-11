Zum Vorbereitungstreffen zur Adventsfenster-Aktion im Konzer Tälchen lädt Ortsvorsteher Dieter Klever Teilnehmer und Interessierte (die Termine 18. und 19. Dezember sind noch zu vergeben) ein. red

Es findet statt am Freitag, 16. November, 19 Uhr, in den Vereinsräumen in der Kita Niedermennig (Zum Sonnenberg). Klever: „Fragen und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht.“