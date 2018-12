später lesen Musik Adventskonzert der Heimatmusikanten Teilen

Die Heimatmusikanten Wawern veranstalten am dritten Advent, 16. Dezember, ihr Adventskonzert in der Pfarrkirche Wawern. In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto „Querbeet durch alle Stilrichtungen moderner Blasmusik“.