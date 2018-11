Keine Leuchtreklame im neuen Wellen

Weitere Themen im Ortsgemeinderat Wellen

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2019 sieht ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis vor. Den erwarteten Einnahmen in Höhe von 12 632 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 12 500 Euro gegenüber. Es bleibt ein Plus von 132 Euro.

Im Investitionsplan von 2018 bis 2022 ist die Sanierung, beziehungsweise ein Neubau des Bürgerhauses der größte Posten. Doch da geht es zurzeit nicht weiter. „In Konz staut sich die Arbeit aufgrund von Personalmangel“, sagt Ortsbürgermeister Dostert.

Für den verkehrsberuhigten Ausbau der Moselstraße und die Sanierung der Bahnbrücke in der Josef-Schnuch-Straße am Brückenkopf zur Moselbrücke sind Planungskosten berücksichtigt.

Die Grillhütte sei dank des großen Engagements einiger Bürger und Vereine zu einem „Schmuckstück“ geworden, sagt Ortsbürgermeister Dostert. Für die Nutzung der Hütte müssten Wellener künftig 50 Euro und „Außerwellener“ 70 Euro zahlen. Hinzu kämen bei Bedarf 50 Euro für die Nutzung eines Stromaggregats inklusive Brennstoff. Zur Sicherheit wird die Ortsgemeinde eine Kaution von 50 Euro fordern.

Der Ausbau des Telekommunikationsnetzes mit Glasfaserkabeln hat in Wellen noch nicht begonnen. „Momentan ist man in Mannebach dran, dann folgen Kümmern und Onsdorf“, berichtet Carolin Schartz von der Verbandsgemeindeverwaltung.