Mitten in der Filmproduktion

(red) Die Aktionsgruppe Lebenslanges Lernen und Wissen aktiv weitergeben führt am Donnerstag, 18. Januar, eine Bildungsfahrt zu einer Filmproduktion nach Luxemburg durch. Redaktion

(red) Die Aktionsgruppe Lebenslanges Lernen und Wissen aktiv weitergeben führt am Donnerstag, 18. Januar, eine Bildungsfahrt zu einer Filmproduktion nach Luxemburg durch.

Die Teilnehmer erwartet eine Führung durch die Studios. Hier erhalten Sie einen Einblick hinter die Kulissen eines Drehorts.

Interessant wird die Demonstration der digitalen Bildbearbeitung und Tonbearbeitung des Films in einem „speziellen Kino mit einer beeindruckenden Technik“, wie die Veranstalter versprechen. Anmeldungen gehen bei der VHS Konz unter 06501/604321.